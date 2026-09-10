Алжир разорвал дипотношения с ОАЭ

Алжир разорвал дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на фоне якобы провокационных действий Абу-Даби, сообщило алжирское госагентство APS со ссылкой на заявление МИД страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Онлайн-проект уни...
- «Скажите Путину»:...
- В Польше заявили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым