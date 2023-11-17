Гинеколог Ильина назвала шесть факторов, провоцирующих преждевременные роды

По данным ВОЗ, в мире каждый десятый ребенок рождается раньше срока. К преждевременным родам приводят множество причин, включая инфекции, увеличение объема околоплодных вод, многоплодную беременность, большое количество родов, высокую массу тела мамы и преждевременное открытие шейки матки, сообщила "Газете.
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