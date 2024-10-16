Харрис отреагировала на танцы Трампа фразой «надеюсь, с ним все в порядке»

Кандидат в президенты США, вице-президент Камала Харрис выразила надежду, что у ее конкурента, бывшего американского лидера Дональда Трампа «все в порядке», после того как он устроил танцевальную вечеринку на предвыборном митинге после падения двух зрителей в обморок.
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