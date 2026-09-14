В автобусах Тюмени ввели скидку на проезд

В Тюмени до конца года при оплате проезда в автобусе через приложение Яндекс Go будет действовать скидка: билет будет стоить 25 рублей вместо 37 рублей по карте или 42 рублей за наличный расчет.
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