День 1179: туристический налог принёс 10 млн рублей в бюджет Карелии, рост российского ВВП замедлился до 1,4% в I квартале 2025 года

﻿﻿Мы собираем новости, события и мнения о том, как реагируют рынки, банки и компании. Источник: Wikiway Курсы, биржи, банки Процентная ставка Центрального банка на 17 мая 2025 года: Доллар США - 80,77 рубля (на 46 копеек больше, чем 16 мая).