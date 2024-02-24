В этом году российская экономика будет расти быстрее, чем у США, Германии и Франции, и новые санкции Вашингтона вряд ли изменят эту ситуацию, пишет The Washington Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Лёд тронулся. Впервые в истории одна-единственная страна – Венесуэла – рвёт отношения с ООН
- В Киеве готовят "нечто особенное" с участием президента Зеленского 25 февраля. Однако Москва не стала ждать и нанесла превентивный удар. С чем всех и поздравляем.
- Литва допрыгается: Путин по примеру Китая оставит прибалтов без транзита
Свежие комментарии