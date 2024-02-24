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Американский эксперт: Запад больше не обладает решающей экономической мощью

Американский эксперт: Запад больше не обладает решающей экономической мощью

В этом году российская экономика будет расти быстрее, чем у США, Германии и Франции, и новые санкции Вашингтона вряд ли изменят эту ситуацию, пишет The Washington Post.

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