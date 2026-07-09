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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отмар Сафнауэр о поломке Антонелли: «Шумахер был гением, когда нужно было добраться до финиша, Кими надо поучиться»

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр высказался о неудаче гонщика « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли , который не смог заработать очки на Гран-при Великобритании после поломки и штрафа.

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