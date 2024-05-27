XXIV Всероссийский Турнир по спортивной борьбе Во Владивостоке

Во Владивостоке состоялся XXIV Всероссийский турнир по спортивной борьбе среди мужчин и женщин на призы ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который имеет престижный статус мастера и является одним из самых значимых спортивных событий в России.
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