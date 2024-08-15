Русская весна
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Русская весна

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«Сотни тысяч»: в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине

«Сотни тысяч»: в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине

Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву очередного пакета помощи.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
...я его слепила из того,что было,а потом что бы,то и полюбила..
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