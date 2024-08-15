«Сотни тысяч»: в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине

Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву очередного пакета помощи.