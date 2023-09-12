Фейк: вместо российского ядерного топлива венгерская АЭС «Пакш» будет закупать французское

Владимир Шалимов

Для реактора ВВЭР-440 никакое западное ядерное топливо не подходит из-за различия в геометрии тепловыдеяющихся сборок (ТВС) и, соответственно каналов для них. У нас ТВС имеют в горизонтальном сечении правильный шестиугольник, у западных реакторов PWR (аналоги наших ВВЭР) топливные сборки имеют квадратное сечение, и они несколько длиннее наших ТВС. Кто на Западе будет создавать целое производство ТВС по нашим стандартам для всего лишь четырёх блоков венгерской АЭС?