Природные антисептики, которые всегда можно найти рядом

Антисептические средства широко используются для борьбы с микробами. В аптечке почти у каждого есть своеобразный «джентльменский набор» препаратов, который могут спасти от различных инфекций: чаще всего сюда входят такие средства, как йод, перекись водорода, зеленка и даже медицинский спирт.
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