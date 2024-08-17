Природные антисептики, которые всегда можно найти рядом

Антисептические средства широко используются для борьбы с микробами. В аптечке почти у каждого есть своеобразный «джентльменский набор» препаратов, который могут спасти от различных инфекций: чаще всего сюда входят такие средства, как йод, перекись водорода, зеленка и даже медицинский спирт.