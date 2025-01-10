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Царьград

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Кремлёвская ель: сувениры, скворечники и клюшки из новогоднего символа России

Кремлёвская ель: сувениры, скворечники и клюшки из новогоднего символа России

Главную новогоднюю елку России, стоявшую на Соборной площади Кремля, переработают в сувениры, скворечники и хоккейные клюшки.

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