Юрий Селиванов: Чем дальше в лес, тем толще конспирологи

Приходится признать, что нынешний «мировой заговор с целью погубления всего Человечества» на данный момент едва ли не самый неудачный из всех предыдущих в мировой истории Некий всенародно известный вирусолог, фамилию которого сообщать не стану, ибо для таких персонажей любое упоминание это реклама, а также верный путь к росту монетизации, капитализации и прочих плюшек, объявил, что новомодная разновидность COVID-19 под название «омикрон» является искусственным штаммом коронавируса.