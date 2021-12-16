Заноза

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Юрий Селиванов: Чем дальше в лес, тем толще конспирологи

Юрий Селиванов: Чем дальше в лес, тем толще конспирологи

Приходится признать, что нынешний «мировой заговор с целью погубления всего Человечества» на данный момент едва ли не самый неудачный из всех предыдущих  в мировой истории Некий всенародно известный вирусолог, фамилию которого сообщать не стану, ибо для таких персонажей любое упоминание это реклама, а также верный путь к росту монетизации, капитализации и прочих плюшек, объявил, что новомодная разновидность   COVID-19  под название  «омикрон» является искусственным штаммом коронавируса.

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