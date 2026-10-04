Стартап Volantis привлёк $88 млн на фотонную память в обход фосфида индия — Европа ставит именно на него

Стартап использует лазеры на арсениде галлия, чтобы не зависеть от Китая, контролирующего 70% мировых поставок фосфида индия, цены на который подскочили на 250% Стартап Volantis привлёк $88 миллионов долларов в раунде серии A на создание фотонного интерфейса между ИИ-чипами и памятью.