Казахстан и СВО

А

Александр24

Ничего мы от них не получим. А ОДКБ давно надо бы распустить, но имитация хоть какого-то военного союза, не даёт России это сделать, хотя пользы от этого договора, как от козла молока. А вот " молоко-то" как раз Токаев и имеет, пообнимавшись чуток с Путиным. А видели, как премьер Индии, наш "друг", обнимался с фашистом Зеленским? Вот вам и вся дружба. Все продадут нас ничтоже сумняшеся.