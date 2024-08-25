Истребители-перехватчики МиГ-31 сил воздушной обороны Республики Казахстан Десятки самолётов, сотни танков на хранении и задолженность перед Россией 13 млрд долларов Автор: Андрей Митрофанов Когда началась Российская специальная военная операция (СВО) на Украине, никто и представить не мог, насколько она затянется, какого напряжения сил и средств потребует от воюющих сторон.
Казахстан и СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Этим "союзникам" от России только безвозвратное БАБЛО нужно и ВЫГОДА!!
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
... мягко выражаясь...
Ответить
15 час.
А
Александр24
Ничего мы от них не получим. А ОДКБ давно надо бы распустить, но имитация хоть какого-то военного союза, не даёт России это сделать, хотя пользы от этого договора, как от козла молока. А вот " молоко-то" как раз Токаев и имеет, пообнимавшись чуток с Путиным. А видели, как премьер Индии, наш "друг", обнимался с фашистом Зеленским? Вот вам и вся дружба. Все продадут нас ничтоже сумняшеся.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии