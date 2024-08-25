Казахстан и СВО

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Истребители-перехватчики МиГ-31 сил воздушной обороны Республики Казахстан Десятки самолётов, сотни танков на хранении и задолженность перед Россией 13 млрд долларов Автор: Андрей Митрофанов Когда началась Российская специальная военная операция (СВО) на Украине, никто и представить не мог, насколько она затянется, какого напряжения сил и средств потребует от воюющих сторон.

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Комментарии
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лина любимцева
Этим &quot;союзникам&quot; от России только безвозвратное БАБЛО нужно и ВЫГОДА!!
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15 час.
лл
лина любимцева
... мягко выражаясь...
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15 час.
А
Александр24
Ничего мы от них не получим. А ОДКБ давно надо бы распустить, но имитация хоть какого-то военного союза, не даёт России это сделать, хотя  пользы от этого договора, как от козла молока.  А вот  &quot; молоко-то&quot; как раз Токаев и имеет, пообнимавшись чуток с Путиным. А видели, как премьер Индии, наш &quot;друг&quot;, обнимался с фашистом Зеленским? Вот вам и вся дружба. Все продадут нас ничтоже сумняшеся.
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13 час.

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