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Царьград

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Евросоюз в геополитической дилемме: курс Урсулы фон дер Ляйен на Китай

Евросоюз в геополитической дилемме: курс Урсулы фон дер Ляйен на Китай

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, проводит жёсткую политику против Китая, ставя Евросоюз между США и КНР.

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