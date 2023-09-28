Bloomberg: SpaceX заключила с Космическими силами США контракт на $70 млн

Возглавляемая мультимиллиардером Илоном Маском компания SpaceX заключила с Космическими силами США первый контракт на предоставление американским военным спутниковой связи с помощью своей системы Starshield.
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