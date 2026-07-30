Самая грустная принцесса: 15 доказательств того, что Диана не была счастлива в браке

15 лет брака, «в котором их было трое» — и 15 фотографий фото: Getty ImagesОбновлено 29.07.202645 лет назад состоялась свадьба 20-летней леди Дианы Спенсер и 32-летнего наследника британского престола, принца Чарльза.
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