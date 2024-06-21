Кирпичом, наверное. Тут наши заклятые партнёры после швейцарского позора взбодриться решили, вытолкав на авансцену очередную «хромую утку», досиживающую на посту главнюка Североатлантического Альянса последние месяцы.
Как говорящая голова НАТО ядерное оружие чистила...
Комментарии
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Светлана Петрова
С их способностью уговорить любого и подмять под свои интересы, угрозой является только Россия, нас они не боятся, будучи уверенными в окруженной нашей страны их сатилитами на всех континентах, скоро добьют последнего оставшегося в стране украинца и нас можно брать почти голыми руками, а нефтезолото и так уже вывозится за копейки из нашей страны через "дружественные" страны, осталось запугать до смерти, загнобить санкциями и народ сдастся
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15 час.
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