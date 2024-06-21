Как говорящая голова НАТО ядерное оружие чистила...

Светлана Петрова

С их способностью уговорить любого и подмять под свои интересы, угрозой является только Россия, нас они не боятся, будучи уверенными в окруженной нашей страны их сатилитами на всех континентах, скоро добьют последнего оставшегося в стране украинца и нас можно брать почти голыми руками, а нефтезолото и так уже вывозится за копейки из нашей страны через "дружественные" страны, осталось запугать до смерти, загнобить санкциями и народ сдастся