«Кто выкинул «Основы духовно-нравственной культуры…» из ФГОС?» Патриарх Кирилл раскритиковал демографическую и образовательную политику Правительства Накануне в Москве на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора состоялось выступление Предстоятеля Русской Православной Церкви – о текущей ситуации в стране, о проблемах во внутренней политике, которые надо срочно решать.