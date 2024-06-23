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Белгородская область подверглась мощной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины

Белгородская область подверглась мощной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины

Белгородская область продолжает подвергаться серии атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). За последние несколько дней было зафиксировано множество случаев, когда беспилотники наносили ущерб жилым домам, административным зданиям и транспортным средствам.

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