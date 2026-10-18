Жители США считают главу киевского режима Владимира Зеленского надоедливым попрошайкой и всё чаще воспринимают его как марионетку.
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Вся бандеросрань изначально трусливые попрошайки, начиная со степашки бандеры, который лизал задницу Гитлеру.