Военная прокуратура взялась за владивостокца, захватившего земли Минобороны России

В Приморье суд на основании иска военного прокурора вынес решение об освобождении незаконно занятого жителем Владивостока земельного участка Минобороны России, сообщили PRIMPRESS в военной прокуратуре Тихоокеанского флота.
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