Захарова: генсек НАТО ничего не решает в альянсе, всем управляют США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение премьера Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО, заявила, что его должность ничего не решает в альянсе, где всем заправляют Соединенные Штаты.
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