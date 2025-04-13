Силы ПВО России сбили украинский F-16

Российская ПВО сбила украинский самолёт F-16. Об этом сообщило Министерство обороны. Накануне, 12 апреля на Украине сообщалось о гибели пилота истребителя F-16 Воздушных сил ВСУ, но не было известно — потерян ли сам самолёт.