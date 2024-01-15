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Ближний Восток всё ближе к большой войне

Ближний Восток всё ближе к большой войне

US Central Command via X/Handout via REUTERS Уже лет десять контролирующая Йемен группировка "Ансар аллах" (помощники единственного бога), созданная семьёй Хуси, так что часто называемая хуситы, с декабря бьёт по проходящим через пролив Баб-эль-Мандеб (ворота скорби), связанный с Суэцким каналом, торговым судам, связанным с Израилем или грузами из него и для него.

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