Исак Хаджар заменит Серхио Переса в тренировке на «Сильверстоуне»

Dutch Photo Agency / Red Bull Content PoolЧемпионская команда Red Bull Racing накануне домашнего для себя Гран При Великобритании внезапно решила отдать одну из пятничных тренировок уик-энда Формулы 1 молодому пилоту.
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