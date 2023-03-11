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«Амкал» прилетел в Казахстан. Алишер Рахимов не может преодолеть границу из-за проблем с документами

Алишер Рахимов не может преодолеть границу Казахстана из-за проблем с документами. Об этом сообщил руководитель «Амкала» Герман Эль Класико.

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