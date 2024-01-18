Ежегодная пресс-конференция Лаврова

18 января глава МИД России проведет ежегодную пресс-конференцию. Традиционно на ней министр подводит итоги работы российской дипломатии за прошедший год и транслирует некоторые сигналы относительно ключевых и актуальных тем для внешней политики страны.
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