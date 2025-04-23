Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма, уже после замечаний американского президента Зеленский вновь стал спорить с Трампом и его посредническими идеями.