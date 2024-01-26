Собянин рассказал, как проект «Искусство — детям» создает условия для творчества

В 2024 году завершится капремонт еще пяти зданий Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что в рамках проекта «Искусство – детям» провели текущий ремонт в 148 зданиях, капитальный – в 33.
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