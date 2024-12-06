Аллея Героев открыта на территории главного храма Росгвардии

В преддверии Дня Героев Отечества замглавы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев провел торжественную церемонию открытия Аллеи Героев на территории главного храма Росгвардии в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.
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