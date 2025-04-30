Причиной пожара в Муроме Владимирской области стало падение БПЛА

При этом официально БПЛА-опасность по региону минувшей ночью не объявлялась.По данным экстренных служб, возгорание на складском комплексе в Муроме ночью 30 апреля произошло в результате падения беспилотного летательного аппарата.
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