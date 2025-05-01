Уникальная выставка «Великая страна — Великая Победа. 1941 – 1945» открылась в Манеже. Экспозиция, рассказывающая о подвиге тружеников тыла, создана нижегородскими историческим и художественным музеями совместно с Центральным выставочным залом «Манеж» Санкт-Петербурга.
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