Китайский кроссовер из парка «За рулем»: что показала зима

Haval F7, 2.0T (192 л. с.), Р7 Изготовитель – Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, Россия Год выпуска – 2024 В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года Пробег на момент отчета – 13 500 км За адаптацию к зиме наш Haval F7 нового поколения хочется похвалить.