Perseverance сфотографировал марсианского «снеговика»

Марсианский «снеговик» в объективе правой камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech / ASU Внимательно рассматривая изображение, инженеры миссии заметили на нем кучку камней, которая напомнила маленького снеговика.
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