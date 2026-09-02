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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» потратил 526 млн евро и побил рекорд за одно трансферное окно. «Челси» – на 4-м месте в истории, «Тоттенхэм» – на 5-м, «Ньюкасл» – на 10-м

Никто никогда не тратил в одно трансферное окно больше, чем «Манчестер Сити». «Горожане» за это лето приобрели футболистов на 526,2 млн евро, подсчитал Transfermarkt.

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