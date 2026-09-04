Дизель в США достиг рекордной отметки

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 4 сентября американская розничная цена на дизельное топливо впервые в истории превысила отметку в $5,85 за галлон, побив рекорд июня 2022 года, установленный в разгар энергетического кризиса.
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