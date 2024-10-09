Собянин и Патрушев открыли новый выставочный комплекс «Тимирязев центр»

Строительство комплекса было начато в сентябре 2023 года Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев открыли новый выставочный комплекс «Тимирязев Центр» на севере столицы, как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».