Собянин и Патрушев открыли новый выставочный комплекс «Тимирязев центр»

Строительство комплекса было начато в сентябре 2023 года Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев открыли новый выставочный комплекс «Тимирязев Центр» на севере столицы, как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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