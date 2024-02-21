В ЕР и Министерстве просвещения рассказали об итогах капремонта школ

Ход выполнения президентских программ капитального ремонта действующих и строительства новых школ и детских садов рассмотрели на заседании федерального штаба секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр просвещения Сергей Кравцов и представители регионов.
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