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В ЕР и Министерстве просвещения рассказали об итогах капремонта школ

В ЕР и Министерстве просвещения рассказали об итогах капремонта школ

Ход выполнения президентских программ капитального ремонта действующих и строительства новых школ и детских садов рассмотрели на заседании федерального штаба секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр просвещения Сергей Кравцов и представители регионов.

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