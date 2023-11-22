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В Хабаровске возбудили уголовное дело после нахождения трупов матери и ребенка

В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту смерти матери и ее ребенка. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу (ЕАО) в своем Telegram-канале.

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