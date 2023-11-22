В Хабаровске возбудили уголовное дело после нахождения трупов матери и ребенка

В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту смерти матери и ее ребенка. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу (ЕАО) в своем Telegram-канале.