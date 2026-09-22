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РЕН ТВ

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Саудовская Аравия показала свой первый электрокар

Саудовская Аравия показала свой первый электрокар

РЕН ТВ Саудовская Аравия показала первые электромобили собственного производства. Флагманская серия EXOBOT включает седан и кроссовер.

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