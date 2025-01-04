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Соболенко попросили дать совет Мирре Андреевой: «Посоветую ей что-нибудь, когда завершу карьеру»

Соболенко попросили дать совет Мирре Андреевой: «Посоветую ей что-нибудь, когда завершу карьеру»

Соболенко обыграла Андрееву в полуфинале в Брисбене – 6:3, 6:2. – Мирре 17 лет, и она 16-я ракетка мира.

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