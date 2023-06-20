В Дубровке 20-летняя девушка на "Ладе" сбила 15-летнего подростка на мопеде

По предварительной информации, 20-летняя девушка на Ладе 217030 при повороте налево нарушила ПДД, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мопедом Альфа, которым управлял 15-летний подросток, - рассказали 20 июня в пресс-службе УГИБ .