В Рамштайне примут решения, которые Трампу будет сложно отменить. Мнение

Уходящая администрация Байдена на встрече в формате Рамштайна постарается принять решения, которые избранному президенту США Дональду Трампу сложно будет отменить, считает экс-помощник замминистра обороны США по вопросам политики Стивен Брайен в своем материале от 7 января для гонконгского издания Asia Times.