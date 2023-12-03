Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Ямал» экстренно сел в Тюмени из-за технических проблем

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Ноябрьска в Уфу, экстренно приземлился в аэропорту Тюмени. Командир экипажа сообщил наземным службам, что у самолета Sukhoi Superjet медленно падает давление в одной из систем гидроаккумулятора и принял решение приземлиться в аэропорту Рощино, сообщает telegram-канал «Aviaincident».
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