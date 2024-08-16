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Два населенных пункта на Белгородщине атаковали дроны ВСУ: Гладков сообщил про нанесённый ущерб

Два населенных пункта на Белгородщине атаковали дроны ВСУ: Гладков сообщил про нанесённый ущерб

ВСУ атаковали БПЛА еще 2 населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет, повреждена ЛЭП в одном селе, в другом - крыша дома, сообщил губернатор Гладков.

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