Праздник вселенской мясопустной родительской субботы 9 марта 2024: что это значит, кого поминают, что обязательно сделать для радости души – три поминальных молитвы Евгения КомароваРодительские субботы – особые дни, наполненные духовным величием и памятью ушедших из жизни.