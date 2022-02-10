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Скандал с допинг-пробой Валиевой, бронза Елистратова в шорт-треке, победа хоккейной сборной, поднятие возрастного ценза в фигурке, у Зума забрали кошек и другие новости утра

1. Дикий скандал случился в фигурном катании. Сайт Inside the Games сообщил, что церемонию награждения фигуристов за командный турнир на Олимпиаде-2022 перенесли из-за проблем с допинг-тестом Камилы Валиевой.

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