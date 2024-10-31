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В Новосибирске ликвидировали крупную коммунальную аварию на правом берегу

В Новосибирске ликвидировали крупную коммунальную аварию на правом берегу

Управляющие компании завершают регулировку систем отопления.Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков заявил об устранении последствий аварии на ПНС-5 в Заельцовском и Калининском районах.

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